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Состав Колоса покинул защитник - он досрочно вернулся в Россию и отправился в Польшу

Премьер-лига
(1 голосов)

Из одной аренды в другую

Состав Колоса покинул защитник - он досрочно вернулся в Россию и отправился в Польшу

Фото: Klub Sportowy Warta Poznań

UA-Футбол
Новина українською

Белорусский защитник Александр Павловец больше не сыграет за "Колос".

Сегодня стало известно, что из-за войны в Украине легионер досрочно вернулся в свой клуб - российский "Ростов". Правда там он не задержится, ибо его ждет новая аренда - до конца сезона он будет защищать цвета польского клуба "Варта".

Павловец провел в "Колосе" всего полгода в аренде. За это время он отыграл 13 игр, заработав четыре желтые карточки.

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В статье: Колос (Ковалевка) Александр Павловец
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