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Состав Колоса покинул защитник - он досрочно вернулся в Россию и отправился в Польшу
Из одной аренды в другую
Фото: Klub Sportowy Warta Poznań
Белорусский защитник Александр Павловец больше не сыграет за "Колос".
Сегодня стало известно, что из-за войны в Украине легионер досрочно вернулся в свой клуб - российский "Ростов". Правда там он не задержится, ибо его ждет новая аренда - до конца сезона он будет защищать цвета польского клуба "Варта".
???? Aleksandr Pawłowiec nowym zawodnikiem Warty Poznań! ✍????— Warta Poznań (@WartaPoznan) April 22, 2022
Witamy w Zielonej Rodzinie! ????
Szczegóły ???????? https://t.co/vVEVT779no pic.twitter.com/EbT4vnqbDA
Павловец провел в "Колосе" всего полгода в аренде. За это время он отыграл 13 игр, заработав четыре желтые карточки.
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