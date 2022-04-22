Состав Колоса покинул защитник - он досрочно вернулся в Россию и отправился в Польшу

Белорусский защитник Александр Павловец больше не сыграет за "Колос".

Сегодня стало известно, что из-за войны в Украине легионер досрочно вернулся в свой клуб - российский "Ростов". Правда там он не задержится, ибо его ждет новая аренда - до конца сезона он будет защищать цвета польского клуба "Варта".

???? Aleksandr Pawłowiec nowym zawodnikiem Warty Poznań! ✍????



Witamy w Zielonej Rodzinie! ????



Szczegóły ???????? https://t.co/vVEVT779no pic.twitter.com/EbT4vnqbDA — Warta Poznań (@WartaPoznan) April 22, 2022

Павловец провел в "Колосе" всего полгода в аренде. За это время он отыграл 13 игр, заработав четыре желтые карточки.