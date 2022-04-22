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"Горите в аду, "освободители". Вице-президент Мариуполя - о вторжении рф в Украину
В Мариуполе самая тяжелая ситуация
Фото: ФК Мариуполь
Вице-президент "Мариуполя" довольно жестко прокомментировал ситуацию в городе после вторжения рф. Также он добавил несколько фотоснимков.
"Живешь, мечтаешь, строишь планы развития. Знаешь, что у тебя один из лучших крытых стадионов Украины, и здесь бесплатно учатся футболу более 300 юных футболистов. И тут к тебе в гости приходит незваный "русский мир" и убивает твою мечту. Горите в аду, "освободители", - написал Санин в социальных сетях.
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