"Горите в аду, "освободители". Вице-президент Мариуполя - о вторжении рф в Украину

Вице-президент "Мариуполя" довольно жестко прокомментировал ситуацию в городе после вторжения рф. Также он добавил несколько фотоснимков.

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"Живешь, мечтаешь, строишь планы развития. Знаешь, что у тебя один из лучших крытых стадионов Украины, и здесь бесплатно учатся футболу более 300 юных футболистов. И тут к тебе в гости приходит незваный "русский мир" и убивает твою мечту. Горите в аду, "освободители", - написал Санин в социальных сетях.