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Пусть Фулхэм не торопится. Полуфиналист ЛЧ следит за вингером Шахтера - источник
Куда идти Манору - в Англию или Испанию?
Фото: ФК Шахтер
Несколько зарубежных инсайдеров успели отправить Манора Соломона в "Фулхэм".
Однако есть и другая точка зрения. По информации ТаТоТаке, не только английский клуб готов выкупить контракт израильтянина - среди претендентов также находится "Вильярреал".
Источник уверяет, что "Шахтер" получил предложения от обоих клубов и в будущем сделает выбор. Куда склоняется Соломон - неизвестно.
Зимой 2019-го за Соломона выплатили шесть миллионов евро. В этом сезоне он совершил шесть результативных действий (4+2) в 24-х играх.
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