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Пусть Фулхэм не торопится. Полуфиналист ЛЧ следит за вингером Шахтера - источник

Премьер-лига
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Куда идти Манору - в Англию или Испанию?

Пусть Фулхэм не торопится. Полуфиналист ЛЧ следит за вингером Шахтера - источник

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Несколько зарубежных инсайдеров успели отправить Манора Соломона в "Фулхэм".

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Однако есть и другая точка зрения. По информации ТаТоТаке, не только английский клуб готов выкупить контракт израильтянина - среди претендентов также находится "Вильярреал".

Источник уверяет, что "Шахтер" получил предложения от обоих клубов и в будущем сделает выбор. Куда склоняется Соломон - неизвестно.

Зимой 2019-го за Соломона выплатили шесть миллионов евро. В этом сезоне он совершил шесть результативных действий (4+2) в 24-х играх.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Вильярреал Манор Соломон
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Источник:
ТаТоТаке

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