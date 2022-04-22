Пусть Фулхэм не торопится. Полуфиналист ЛЧ следит за вингером Шахтера - источник

Несколько зарубежных инсайдеров успели отправить Манора Соломона в "Фулхэм".

Однако есть и другая точка зрения. По информации ТаТоТаке, не только английский клуб готов выкупить контракт израильтянина - среди претендентов также находится "Вильярреал".

Источник уверяет, что "Шахтер" получил предложения от обоих клубов и в будущем сделает выбор. Куда склоняется Соломон - неизвестно.

Зимой 2019-го за Соломона выплатили шесть миллионов евро. В этом сезоне он совершил шесть результативных действий (4+2) в 24-х играх.