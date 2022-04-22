  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Причина опоздания в сборную. 4-го мая Динамо проведет игру против Базеля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Причина опоздания в сборную. 4-го мая Динамо проведет игру против Базеля

Премьер-лига
(1 голосов)

Должны были третьего быть в сборной

Причина опоздания в сборную. 4-го мая Динамо проведет игру против Базеля

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Вчера появилась информация, что сборники "Динамо" позже прибудут в сборную Украины. Вместо запланированного третьего мая, футболисты приедут пятого.

Читайте такжеЛуческу и Петраков согласовали дату, когда динамовцы прибудут в сборную

Стала известна причина. Четвертого мая киевляне проведут благотворительный матч в Швейцарии. В соперниках будет гранд местного футбола - "Базель". Начало игры в 20:00.

Отметим, что до "Базеля" столичный клуб встретится с "Боруссией" и "Динамо" Загреб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Базель Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...