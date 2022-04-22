Причина опоздания в сборную. 4-го мая Динамо проведет игру против Базеля

Вчера появилась информация, что сборники "Динамо" позже прибудут в сборную Украины. Вместо запланированного третьего мая, футболисты приедут пятого.

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Стала известна причина. Четвертого мая киевляне проведут благотворительный матч в Швейцарии. В соперниках будет гранд местного футбола - "Базель". Начало игры в 20:00.

«Динамо» проведе «Матч за Мир» з @FCBasel1893 4 травня



У рамках серії благодійних матчів у Європі «Динамо» зустрінеться зі ????????швейцарським «Базелем».



Гра відбудеться в однойменному місті на стадіоні «Санкт-Якоб Парк» 4 травня та розпочнеться о 20:00 за київським часом. pic.twitter.com/uru4SM0PK4 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 22, 2022

Отметим, что до "Базеля" столичный клуб встретится с "Боруссией" и "Динамо" Загреб.