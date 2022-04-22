Источник: Продолжение военного положения делает невозможным официальный футбол в Украине

Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас сообщает, что нынешний сезон УПЛ вряд ли будет доигран.

"Сезон в УПЛ не будет доигран - это все и так понимали на словах. А продолжение военного положения уже де-факто делает невозможным любой официальный футбол в Украине.

Как будут определять чемпиона? Конечно, решать все будет исполком УАФ. Предложение ему должно вынести общее собрание клубов-участников УПЛ. На нем, как всегда, будут дискуссии и споры. Но будут отталкиваться от пункта регламента, который предполагается при недоигрывании чемпионата.

Его клубы сами внесли в документ два года назад, если сезон остановит форс-мажор. Тогда таким рассматривали ковидный локдаун. Да, сейчас остановка другого характера. Здесь можно долго спорить. И у каждого довода будет свой контраргумент. Но регламент все равно никак не обойдешь. А в нем черным по белому написано – турнирную таблицу считать окончательной на момент остановки соревнований. Вот вам и ответ", – заявил Бурбас.

На момент завершения первой части сезона "Шахтер" опережал "Динамо" на два балла. В зоне вылета шли "Мариуполь" и "Минай".