У одного из самых дорогих игроков Шахтера в контракте не прописаны отступные

Из "Шахтера" массово уходят легионеры. Кто-то ушел в аренду, кто-то уже нашел клубы, а кто-то только находится в активном поиске.

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Один из самых интересных игроков "Шахтера" для будущих покупателей - Давид Нерес. Прибивший зимой игрок "Аякса" уже успел отказать нескольким клубам, а решение по поводу своего будущего отложил до лета.

По данным UOL Esporte, в контракте Нереса не прописана сумма отступных, а значит, "Шахтер" сам будет выставлять цену на футболиста. Дончане выложили за вингера 12 миллионов.