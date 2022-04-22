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У одного из самых дорогих игроков Шахтера в контракте не прописаны отступные

Премьер-лига
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"Горняки" сами будут устанавливать цену

У одного из самых дорогих игроков Шахтера в контракте не прописаны отступные

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Из "Шахтера" массово уходят легионеры. Кто-то ушел в аренду, кто-то уже нашел клубы, а кто-то только находится в активном поиске.

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Один из самых интересных игроков "Шахтера" для будущих покупателей - Давид Нерес. Прибивший зимой игрок "Аякса" уже успел отказать нескольким клубам, а решение по поводу своего будущего отложил до лета.

По данным UOL Esporte, в контракте Нереса не прописана сумма отступных, а значит, "Шахтер" сам будет выставлять цену на футболиста. Дончане выложили за вингера 12 миллионов.

Ранее сообщалось, что в услугах Нереса заинтересован "Ювентус".

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
         UOL Esporte

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