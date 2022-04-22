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Кучук: Футбол должен помогать людям жить и идти дальше - это наше будущее

Премьер-лига
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Мнение наставника львовян

Кучук: Футбол должен помогать людям жить и идти дальше - это наше будущее

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Руха" Леонид Кучук уверен, что после войны футбол вновь будет важной частью для украинцев.

"Сейчас приходит новое поколение футболистов, воспитанное на желании играть в футбол, а на стадионы пойдут очень много болельщиков. Их дети пойдут в детские футбольные школы, и украинский футбол будет бурно развиваться.

Футбол должен помогать людям жить и идти дальше, развиваться, учиться, верить в светлое будущее и в наших детей. Это наше будущее. Не могу сдержать слез, ведь считаю, что, то, что происходит в Украине - это, на самом деле, геноцид", - заявил Кучук.

Читайте такжеКучук: Я - белорус, но принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь
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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
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