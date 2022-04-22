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Кучук: Футбол должен помогать людям жить и идти дальше - это наше будущее
Мнение наставника львовян
Фото: Александр Приходько
Наставник "Руха" Леонид Кучук уверен, что после войны футбол вновь будет важной частью для украинцев.
"Сейчас приходит новое поколение футболистов, воспитанное на желании играть в футбол, а на стадионы пойдут очень много болельщиков. Их дети пойдут в детские футбольные школы, и украинский футбол будет бурно развиваться.
Футбол должен помогать людям жить и идти дальше, развиваться, учиться, верить в светлое будущее и в наших детей. Это наше будущее. Не могу сдержать слез, ведь считаю, что, то, что происходит в Украине - это, на самом деле, геноцид", - заявил Кучук.
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