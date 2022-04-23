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Харатин: Уважаю россиян, которые не молчат и показывают свою позицию

Премьер-лига
(1 голосов)

Считает, что нельзя их не уважать

Харатин: Уважаю россиян, которые не молчат и показывают свою позицию

Фото: instagram.com/igor_kharatin

Новина українською

Украинский олузащитник "Легии" Игорь Харатин поделился мнением о россиянах:

“ – Мы понимаем, что есть россияне, которые свою позицию показывают, не молчат, таких россиян я уважаю. Как их не уважать? Они молодцы, потому что понимают, что за эти слова им что-нибудь будет, они показывают свою позицию. А те россияне, которые молчат, а тем более за – это не люди.

– Если взять три слова, то как можно назвать российский народ?

– Орки, чистые орки. Это не люди. Это делается, а потом говорят, что это фейки или что это наши делают. До этого никто не делал, а теперь, когда они пришли, мы стали убивать своих. Понимаешь, какую аудиторию это работает. Видишь, что на многих работает. Поэтому орки, чистые орки”, – сказал Харатин.

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В статье: Игорь Харатин война с Россией
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Источник:
Sport Arena

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