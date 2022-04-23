Арендованный у Зари Шахаб Захеди оформил дубль в чемпионате Венгрии

Иранский форвард Шахаб Захеди, арендованный "Академией Пушкаша" у луганской "Зари", забил два гола в матче против "Фехервара". Он забил на 25 и 53 минутах.

В стартовом составе "Академии Пушкаша", идущей на втором месте в чемпионате Венгрии, также вышел украинец Артем Фаворов. В стартовом составе "Фехервара" - арендованный у киевского "Динамо" Артем Шабанов. В запасе – украинцы Леднев и Макаренко.

Для Шахаба Захеди это первые голы в составе новой команды – он присоединился к "Академии" 10 марта – раньше он оформил только один ассист. За "Зарю" же в текущем чемпионате УПЛ Захеди забил 6 голов и отдал 3 голевых передачи.