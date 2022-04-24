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Диалло: Я готов вернуться в Киев

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Но пока он на Родине

Диалло: Я готов вернуться в Киев

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

19-летний сенегальский нападающий Самба Диалло рассказал, как встретил полномасштабную войну в Украине, как убегал из Киева и планирует ли возвращаться в столицу:

“Когда я покидал Дакар, у меня были опасения по поводу холода, языка, того, что в Украине мало африканцев и слухов о расизме. Но я ни на минуту не мог представить, что произойдет война.

Да, я испугался. Войны я никогда не видел, только слышал это по телевизору. В Украине она была очень близка ко мне, это было что-то почти нереальное. Из своей комнаты я слышал звуки бомб.

Я думал, что со мной ничего не произойдет, потому что я был в центре города. Но когда мы узнали, что русские войска находятся на подступах к городу, признаюсь, я начал бояться. Я думал только об одном: убежать и не знал, как.

Я сел в Киеве на поезд к границе с Польшей, потом улетел в Париж. Я пробыл во Франции всего один день, прежде чем отправиться в Сенегал.

Моя семья очень переживала меня, и папа все время звонил мне. От этого мне стало легче.

Я готов вернуться в Киев, если ситуация разрешит. У меня есть контракт, футбол – это моя работа, и, прежде всего, моя семья возлагает на меня большую надежду”, - сказал Диалло.

Отметим, что перспективный нападающий присоединился к киевлянам летом прошлого года. Он выступал в молодежной команде "Динамо", отличившись 18-ю голами в 23-х матчах.

Его контракт с "бело-синими" действителен до конца 2026-го года. В последний раз стороны его продлили 7 декабря прошлого года.

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В статье: Динамо (Киев) война с Россией Самба Диалло
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Источник:
senego

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