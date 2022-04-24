Де Дзерби: путин и россия - мои враги

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мнением о полномасштабном вторжении россии на территорию Украины:

“ – Мне очень сложно говорить об этом, потому что я из другой страны. Но я могу просто говорить о том, что я видел. А я видел, что была одна мирная страна и другая напавшая на нее страна. Одна страна, где я познакомился только с хорошими людьми и другая страна, атаковавшая этих людей.

Сейчас мы можем говорить, что это больше, чем война. Мы очень давно не видели такого террора против мирных людей. Мы давно не видели, чтобы одна страна так хотела захватить другую.

Я могу сказать, что сейчас я тоже очень страдаю, потому что многое получил от украинского народа. Я понял, насколько вы горды, насколько хорошо вы относились к нам. Я многое перенял от вас.

И тоже, как и вы, вынужден был покинуть Киев, покинуть Украину и уехать без ничего: без одежды, без авто, без своего ноутбука, где хранится вся моя работа за последние 10 лет. То есть меня и мой штаб фактически заставили покинуть страну, и виноват в этом только криминал. Один криминал.

– Кто этот один криминал?

– Конечно, всем понятно, что это путин и россия. Они не оставили мне выбор – только покинуть Украину. И поймите, что это тоже разрушает мою жизнь”, - сказал Де Дзерби.