Вицепрезидент Ворсклы: При определении результатов УПЛ мы должны четко соблюдать регламент

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак поделился мнением, каким образом должны быть определены итоговые места в УПЛ этого сезона:

“Я думаю, что мы не в состоянии доиграть чемпионат и Кубок Украины. Что касается определений результата, то здесь мы должны четко придерживаться регламента УПЛ, без подводных течений”, - сказал Лысак.

Отметим, что согласно регламенту, результаты чемпионата должны быть зафиксированы на момент последнего сыгранного матча. В настоящее время "Ворскла" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, которое позволяет принять участие в квалификации Лиги конференций в следующем розыгрыше.