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Вицепрезидент Ворсклы: При определении результатов УПЛ мы должны четко соблюдать регламент

Премьер-лига
(1 голосов)

Не бежать ни к каким подводным течениям

Вицепрезидент Ворсклы: При определении результатов УПЛ мы должны четко соблюдать регламент

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак поделился мнением, каким образом должны быть определены итоговые места в УПЛ этого сезона:

“Я думаю, что мы не в состоянии доиграть чемпионат и Кубок Украины. Что касается определений результата, то здесь мы должны четко придерживаться регламента УПЛ, без подводных течений”, - сказал Лысак.

Отметим, что согласно регламенту, результаты чемпионата должны быть зафиксированы на момент последнего сыгранного матча. В настоящее время "Ворскла" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, которое позволяет принять участие в квалификации Лиги конференций в следующем розыгрыше.

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В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ
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Источник:
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Комментарии (1)
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Игорь84 (Киев)
24.04.2022 в 12:54
...а на момент завершення першого кола були третіми... дивна позиція з точки зору інтересів клубу, але тим і заслуговує повагу
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