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Вицепрезидент Ворсклы: При определении результатов УПЛ мы должны четко соблюдать регламент
Не бежать ни к каким подводным течениям
Фото: ФК Ворскла
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак поделился мнением, каким образом должны быть определены итоговые места в УПЛ этого сезона:
“Я думаю, что мы не в состоянии доиграть чемпионат и Кубок Украины. Что касается определений результата, то здесь мы должны четко придерживаться регламента УПЛ, без подводных течений”, - сказал Лысак.
Отметим, что согласно регламенту, результаты чемпионата должны быть зафиксированы на момент последнего сыгранного матча. В настоящее время "Ворскла" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, которое позволяет принять участие в квалификации Лиги конференций в следующем розыгрыше.
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