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Легионеры УПЛ: где они сейчас - квиз от UA-Футбол
В вашем распоряжении есть четыре минуты
фото - Олександр Приходько
Из-за полномасштабного нападения россии на Украину отечественным клубам пришлось срочно искать легионерам места для игровой практики.
Сегодня мы предлагаем проверить, насколько вы знаете дальнейшую судьбу иностранных игроков наших клубов – команд УПЛ, а также «Металлист». Есть 20 игроков и четыре минуты, вам нужно назвать клуб, чьи цвета защищает тот или иной легионер. В квизе будут встречаться футболисты, ушедшие в аренду или на постоянной основе. Также в викторине будут встречаться и оставшиеся в команде легионеры.
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