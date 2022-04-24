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Легионеры УПЛ: где они сейчас - квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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В вашем распоряжении есть четыре минуты

Легионеры УПЛ: где они сейчас - квиз от UA-Футбол

фото - Олександр Приходько

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Из-за полномасштабного нападения россии на Украину отечественным клубам пришлось срочно искать легионерам места для игровой практики.

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько вы знаете дальнейшую судьбу иностранных игроков наших клубов – команд УПЛ, а также «Металлист». Есть 20 игроков и четыре минуты, вам нужно назвать клуб, чьи цвета защищает тот или иной легионер. В квизе будут встречаться футболисты, ушедшие в аренду или на постоянной основе. Также в викторине будут встречаться и оставшиеся в команде легионеры.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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