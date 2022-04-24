  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пятов: Мы в Шахтере вообще не получаем заработную плату
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов: Мы в Шахтере вообще не получаем заработную плату

Премьер-лига
(2 голосов)

Контракты приостановлены

Пятов: Мы в Шахтере вообще не получаем заработную плату

instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

Капитан и голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, какие дела с зарплатами в клубе:

“ – Мы не получаем заработную плату.

– Вообще?

– Да. С нами приостановили контракты на 3 месяца. Все официально, по рекомендации УЕФА. Клуб действует по футбольному закону.

Все понимают ситуацию. Никто у нас зарплату не забирает, она будет. Мы надеемся на лучшее, верим. Сейчас мы полностью обеспечиваем себя сами. И помогаем друг другу, потому что у нас есть и персонал, и молодые игроки. Персоналу клуб помогает отдельно. У них другие зарплаты, потому есть такая возможность.

А мы, футболисты, тренируемся. И всегда спрашиваем, если кому-то нужна какая-то помощь, мы готовы помочь. Мы создали небольшой командный фонд, все нуждающиеся могут взять из этого фонда, чтобы, например, оплатить квартиру. Это касается и персонала, и игроков”, – сказал Пятов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Люкс ФМ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...