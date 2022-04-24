Пятов: Мы в Шахтере вообще не получаем заработную плату

Капитан и голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, какие дела с зарплатами в клубе:

“ – Мы не получаем заработную плату.

– Вообще?

– Да. С нами приостановили контракты на 3 месяца. Все официально, по рекомендации УЕФА. Клуб действует по футбольному закону.

Все понимают ситуацию. Никто у нас зарплату не забирает, она будет. Мы надеемся на лучшее, верим. Сейчас мы полностью обеспечиваем себя сами. И помогаем друг другу, потому что у нас есть и персонал, и молодые игроки. Персоналу клуб помогает отдельно. У них другие зарплаты, потому есть такая возможность.

А мы, футболисты, тренируемся. И всегда спрашиваем, если кому-то нужна какая-то помощь, мы готовы помочь. Мы создали небольшой командный фонд, все нуждающиеся могут взять из этого фонда, чтобы, например, оплатить квартиру. Это касается и персонала, и игроков”, – сказал Пятов.