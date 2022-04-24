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Футболисты Зари тренируются вместе с Ворсклой
Также полтавчане сохранили выплаты зарплат футболистам
Вице-президент полтавской "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, как клуб продолжает работу в условиях военного положения:
“Мы выплачиваем футболистам часть заработной платы до тридцати процентов. Выходим из реалий того, что в стране идет война.
Наша школа продолжает работу. Основа тоже занимается. В нашем расположении есть футболисты из Зари и других клубов. Мы не против, чтобы игроки, имеющие опыт выступлений в УПЛ, тренировались с “Ворсклой”.
На счет легионеров у нас нет проблем. Ребята нашли себе игровую практику не менее чем до 30 июня. Дальше будем смотреть на ситуацию”, - сказал Лысак.
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