Де Дзерби: Разочарован, что бразильцы и некоторые люди из штаба не вернулись в Шахтер

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, как относится к легионерам, которые не присоединились к команде для участия в благотворительных матчах.

"Это нелегко комментировать. Я очень разочарован тем, что бразильцы не приехали. Также я разочарован и тем, что несколько людей из моего штаба тоже не приехали. Но в жизни каждый человек принимает решение самостоятельно. За это решение человек ответственен. Поэтому я могу отвечать за себя. Я считаю, что это правильное решение. Мне его подсказал внутренний голос.

Но у меня есть ответственность, потому что я главный тренер, у меня другая роль, в отличие от футболистов. Я был с бразильцами в Киеве, видел, как они переживали и боялись. С ними были их семьи. Поэтому я не могу их осуждать. Могу сказать лишь о своих человеческих ощущениях: очень жаль, что они не приехали сюда.

Марлон и Соломон? Соломон из Израиля, он практически европеец. С Марлоном мы работали четыре года. Когда он узнал про мое решение приехать, тоже решил последовать моему примеру", – сказал Де Дзерби в интервью программе "Денисов TIME. Война".