  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Функционер Ворсклы: Никто не ушел из нашего клуба свободным агентом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Функционер Ворсклы: Никто не ушел из нашего клуба свободным агентом

Премьер-лига
(1 голосов)

Олег Лысак рассказал о ситуации в полтавском клубе

Функционер Ворсклы: Никто не ушел из нашего клуба свободным агентом

Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о местонахождении малийского защитника команды Ибрахима Кане.

"Кане сейчас находится в Венгрии. По нему были предложения, мы не выступали против. Руководство "Ворсклы" не вмешивалось в его выбор. Возможно, он решит отдохнуть два-три месяца.

Никто не ушел из нашего клуба свободным агентом. Футболисты - это наш главный актив. Летом мы хотим максимально плодотворно поработать с футболистами и их агентами. Ворскла открыта к диалогу касательно возможных трансферов", — сказал Лысак.

Напомним, что ранее была информация о том, что Кане отправился в китайский клуб.

Читайте такжеФутболисты Зари тренируются вместе с Ворсклой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Олег Лысак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...