Функционер Ворсклы: Никто не ушел из нашего клуба свободным агентом

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о местонахождении малийского защитника команды Ибрахима Кане.

"Кане сейчас находится в Венгрии. По нему были предложения, мы не выступали против. Руководство "Ворсклы" не вмешивалось в его выбор. Возможно, он решит отдохнуть два-три месяца.

Никто не ушел из нашего клуба свободным агентом. Футболисты - это наш главный актив. Летом мы хотим максимально плодотворно поработать с футболистами и их агентами. Ворскла открыта к диалогу касательно возможных трансферов", — сказал Лысак.