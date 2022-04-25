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Функционер Ворсклы: Никто не ушел из нашего клуба свободным агентом
Олег Лысак рассказал о ситуации в полтавском клубе
Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о местонахождении малийского защитника команды Ибрахима Кане.
"Кане сейчас находится в Венгрии. По нему были предложения, мы не выступали против. Руководство "Ворсклы" не вмешивалось в его выбор. Возможно, он решит отдохнуть два-три месяца.
Никто не ушел из нашего клуба свободным агентом. Футболисты - это наш главный актив. Летом мы хотим максимально плодотворно поработать с футболистами и их агентами. Ворскла открыта к диалогу касательно возможных трансферов", — сказал Лысак.
Напомним, что ранее была информация о том, что Кане отправился в китайский клуб.
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