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В компанию к Коваленко? Два клуба Серии А интересуются Кендзерой

Премьер-лига
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Поляк попал в сферу интересов итальянских клубов

В компанию к Коваленко? Два клуба Серии А интересуются Кендзерой

fcdynamo.kiev.ua

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Защитник "Динамо" Томаш Кендзера, выступающий на правах аренды до конца сезона за "Лех", может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Об этом сообщает Magiapilki.pl.

Согласно данным источника, с 27-летним поляком пытались связаться сразу два клуба Серии А. Речь идет о "Специи", цвета которой защищает украинец Виктор Коваленко и "Болонью".

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Также отмечается, что сейчас трансферная стоимость Кендзеры оценивается примерно в 5 миллионов евро, что как раз может стать серьезным барьером при совершении такого перехода летом.

В этом сезоне Кендзера сыграл 15 матчей за киевское "Динамо", в которых забил 1 гол. За польский "Лех" он отыграл 5 поединков.

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В статье: Болонья Динамо (Киев) Лех (Познань) Томаш Кендзёра Специя
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Источник:
Magiapilki.pl

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