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Де Дзерби: Если бы чемпионат продолжался, Шахтер бы его выиграл

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" – о возможном чемпионстве

Де Дзерби: Если бы чемпионат продолжался, Шахтер бы его выиграл

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал вероятное чемпионство донецкого клуба. Ранее сообщалось, что "горняков" могут признать чемпионом Украины сезона 2021/22, ссылаясь на регламент УПЛ.

"Я не президент и не могу решить, брать такой титул или нет. Но я не чувствую, что это наш титул. Я бы это чувствовал, только если бы мы сыграли 30 туров, то есть в конце сезона.

Но если есть одна команда, которая должна играть в Лиге чемпионов, то здесь нет сомнений – это только Шахтер.

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А насчет титула – я его хочу выиграть именно на поле. Я думаю, если бы чемпионат продолжался, мы бы его выиграли. И мы могли бы выиграть несколько чемпионатов подряд", — сказал Де Дзерби.

На момент приостановления чемпионата лидировал "Шахтер". На втором месте находится "Динамо", третья позиция у "Днепра-1".

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
25.04.2022 в 11:44
Ну та, якби Джексон жив він би співав, а може і ні
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