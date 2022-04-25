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Де Дзерби: Если бы чемпионат продолжался, Шахтер бы его выиграл
Наставник "горняков" – о возможном чемпионстве
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал вероятное чемпионство донецкого клуба. Ранее сообщалось, что "горняков" могут признать чемпионом Украины сезона 2021/22, ссылаясь на регламент УПЛ.
"Я не президент и не могу решить, брать такой титул или нет. Но я не чувствую, что это наш титул. Я бы это чувствовал, только если бы мы сыграли 30 туров, то есть в конце сезона.
Но если есть одна команда, которая должна играть в Лиге чемпионов, то здесь нет сомнений – это только Шахтер.
А насчет титула – я его хочу выиграть именно на поле. Я думаю, если бы чемпионат продолжался, мы бы его выиграли. И мы могли бы выиграть несколько чемпионатов подряд", — сказал Де Дзерби.
На момент приостановления чемпионата лидировал "Шахтер". На втором месте находится "Динамо", третья позиция у "Днепра-1".
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