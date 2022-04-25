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Пятов: Когда в день игры ракеты прилетают в Харьков и Николаев, ты никак не думаешь о футболе
Люди сейчас одним только обеспокоены
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов высказался о том, стоит ли украинским клубам проводить футбольные матчи во время войны.
"Наверное, футбол нужен только из-за благотворительности. Мы играли с "Фенербахче", но когда за день прилетела во Львов ракета, ты читаешь это. Потом, когда в день игры прилетает в Харьков, в Николаев, то ты выходишь и никак не думаешь об игре.
Футбол где-то на последних ролях. Ты понимаешь за этих людей. Говорить сейчас о возобновлении – это нереально. Люди сейчас одним только обеспокоены", – сказал Пятов в интервью "Люкс ФМ".
Отметим, что сегодня, 25 апреля, "Шахтер" в благотворительном матче встретится с турецким "Антальяспором". Начало - в 20:30.
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