Стала известна дата, когда решится судьба сезона УПЛ 2021/2022

Во вторник, 26 апреля состоится общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги, информирует пресс-служба организации.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Время начала - 12:00.

Во время заседания будет рассмотрен вопрос о VBET Лиге сезона 2021/22 годов и Чемпионате юношеских команд УПЛ сезона 2021/22 годов. Также будет рассмотрена текущая ситуация в УПЛ.