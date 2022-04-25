Премьер-лига
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Стала известна дата, когда решится судьба сезона УПЛ 2021/2022
Вскоре состоится общее собрание участников чемпионата
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Во вторник, 26 апреля состоится общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги, информирует пресс-служба организации.
Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Время начала - 12:00.
Во время заседания будет рассмотрен вопрос о VBET Лиге сезона 2021/22 годов и Чемпионате юношеских команд УПЛ сезона 2021/22 годов. Также будет рассмотрена текущая ситуация в УПЛ.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
25.04.2022 в 15:43
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alex.belogubko (одесса)
25.04.2022 в 15:21
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