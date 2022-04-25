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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна дата, когда решится судьба сезона УПЛ 2021/2022

Премьер-лига
(1 голосов)

Вскоре состоится общее собрание участников чемпионата

Стала известна дата, когда решится судьба сезона УПЛ 2021/2022

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

Во вторник, 26 апреля состоится общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги, информирует пресс-служба организации.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Время начала - 12:00.

Во время заседания будет рассмотрен вопрос о VBET Лиге сезона 2021/22 годов и Чемпионате юношеских команд УПЛ сезона 2021/22 годов. Также будет рассмотрена текущая ситуация в УПЛ.

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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
25.04.2022 в 15:43
Дуже шкода, але треба оголосити, що Шахтар - Чемпіон України сезону 21-22... Що є, то є. Одне тільки, хотілось би, щоб Кубок дограли. Дограли десь у Польщі, або в іншій країні.
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alex.belogubko (одесса)
25.04.2022 в 15:21
какой футбол --надо закончить войну и не занимайтесь ерундой --автомат и на передовую
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