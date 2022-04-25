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"Наконец-то большая команда согласилась сыграть". Луческу - о матче с Боруссией

Премьер-лига
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Наставник киевлян ожидает встречи с "шмелями"

"Наконец-то большая команда согласилась сыграть". Луческу - о матче с Боруссией

GSP / Автор неизвестен

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Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями о предстоящем благотворительном матче с дортмундской "Боруссией".

"Наконец-то большая команда согласилась сыграть благотворительный матч — это "Боруссия“ Дортмунд. Я знаю, какие у них болельщики, они приходят на любой матч, независимо от уровня, на Лигу чемпионов или чемпионат, на Кубок или товарищеские матчи.

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Поэтому для нас это очень важно. Игрокам нужны эти матчи, потому что они готовятся к стыковому матчу против Шотландии. Вечером 4 мая они отправятся в расположение сборной. До 1 июня достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться к матчу", — приводит слова Луческу Digisport.ro.

Напомним, матч "Боруссия" Дортмунд – "Динамо" состоится 26 апреля на стадионе Signal Iduna Park. Начало - в 19:00 (по киевскому времени).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Digisport.ro

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