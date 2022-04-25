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"Наконец-то большая команда согласилась сыграть". Луческу - о матче с Боруссией
Наставник киевлян ожидает встречи с "шмелями"
GSP / Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями о предстоящем благотворительном матче с дортмундской "Боруссией".
"Наконец-то большая команда согласилась сыграть благотворительный матч — это "Боруссия“ Дортмунд. Я знаю, какие у них болельщики, они приходят на любой матч, независимо от уровня, на Лигу чемпионов или чемпионат, на Кубок или товарищеские матчи.
Поэтому для нас это очень важно. Игрокам нужны эти матчи, потому что они готовятся к стыковому матчу против Шотландии. Вечером 4 мая они отправятся в расположение сборной. До 1 июня достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться к матчу", — приводит слова Луческу Digisport.ro.
Напомним, матч "Боруссия" Дортмунд – "Динамо" состоится 26 апреля на стадионе Signal Iduna Park. Начало - в 19:00 (по киевскому времени).
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