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Позиции тренера Наполи пошатнулись - де Дзерби среди возможных преемников
Но не первый
Фото: ФК Шахтер
"Наполи" летом может сменить тренера. Об этом передают итальянские СМИ.
Несмотря на бодрый старт в Неаполе, Лучано Спаллетти выдает достаточно неубедительные результаты в 2022-м году. Потеря шансов в борьбе за титул может вынудить президента клуба уволить опытного наставника.
Сейчас рассматриваются два кандидата на замену. Первый в списке - рулевой "Фиорентины" Винченцо Итальяно. Вторым списке значится имя тренера "Шахтера" Роберто де Дзерби.
Napoli, De Laurentiis pensa a Italiano e De Zerbi. In ritiro spuntano le cene terapeutiche [di Marco Azzi] https://t.co/upnl1lETLX— Repubblica (@repubblica) April 25, 2022
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