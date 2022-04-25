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Позиции тренера Наполи пошатнулись - де Дзерби среди возможных преемников

Премьер-лига
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Но не первый

Позиции тренера Наполи пошатнулись - де Дзерби среди возможных преемников

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" летом может сменить тренера. Об этом передают итальянские СМИ.

Несмотря на бодрый старт в Неаполе, Лучано Спаллетти выдает достаточно неубедительные результаты в 2022-м году. Потеря шансов в борьбе за титул может вынудить президента клуба уволить опытного наставника.

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Сейчас рассматриваются два кандидата на замену. Первый в списке - рулевой "Фиорентины" Винченцо Итальяно. Вторым списке значится имя тренера "Шахтера" Роберто де Дзерби.

Ранее алленаторе "горняков", что даже несмотря на непростую ситуацию в Украине, не готов покидать клуб.

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В статье: Лучано Спаллетти Шахтер (Донецк) Наполи (Неаполь) Роберто Де Дзерби
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