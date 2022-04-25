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Без официального дебюта. Самый дорогой игрок Черноморца до конца года уехал в Казахстан
Будем надеяться, что вернется
Фото: ФК Черноморец
Зимой 2022-го года "Черноморец" провел мощную трансферную кампанию. Среди многих новичков выделялся Руди Пожег - оцененный в один миллион евро вингер был самым дорогим футболистом "моряков" по данным портала TransferMarkt.
И он стал одним из тех, кто из-за войны временно сменил клуб. До конца года Пожег будет выступать в составе "Тобола". Об этом передает сайт казахстанской команды.
Пожег подписал с "Черноморцем" контракт до лета 2023-го года. Он не играл за "моряков" официально, но сумел неплохо себя зарекомендовать в рамках товарищеского турнира "Winter Cup".
Ранее одесситов уже покинули Петков, Бергквист, Цонев, Вандерсон, Вачиберадзе и Цитаишвили.
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