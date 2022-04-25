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Без официального дебюта. Самый дорогой игрок Черноморца до конца года уехал в Казахстан

Премьер-лига
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Будем надеяться, что вернется

Без официального дебюта. Самый дорогой игрок Черноморца до конца года уехал в Казахстан

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Зимой 2022-го года "Черноморец" провел мощную трансферную кампанию. Среди многих новичков выделялся Руди Пожег - оцененный в один миллион евро вингер был самым дорогим футболистом "моряков" по данным портала TransferMarkt.

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И он стал одним из тех, кто из-за войны временно сменил клуб. До конца года Пожег будет выступать в составе "Тобола". Об этом передает сайт казахстанской команды.

Пожег подписал с "Черноморцем" контракт до лета 2023-го года. Он не играл за "моряков" официально, но сумел неплохо себя зарекомендовать в рамках товарищеского турнира "Winter Cup".

Ранее одесситов уже покинули Петков, Бергквист, Цонев, Вандерсон, Вачиберадзе и Цитаишвили.

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В статье: Черноморец (Одесса) Тобол (Костанай) Руди Пожег
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