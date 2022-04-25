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Кличко приглашает болельщиков посетить матч Динамо против немецкого гранда

Премьер-лига
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Кличко приглашает болельщиков посетить матч Динамо против немецкого гранда

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 26-го апреля, киевское "Динамо" проведет благотворительный матч против "Боруссии" Дортмунд. Посетить данный поединок приглашает легенда мирового бокса Владимир Кличко.

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"Дорогие друзья в Германии. Поражает готовность помочь нашей стране. 26-го апреля "Боруссия" сыграет благотворительный матч на "Сигнал Идуна Парк" против киевского "Динамо".

Все доходы передадут украинским проектам. Моя просьба - купите билет, посетите матч. Помоги Украине. Для друзей-украинцев вход свободный. Слава Украине!", - заявил Владимир Кличко.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Динамо (Киев) Владимир Кличко
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