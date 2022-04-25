Сколько еще детей будет убито? Шахтер вышел на благотворительный матч в специальных футболках

"Шахтер" в благотворительном матче сумел обыграть "Антальяспор" со счетом 2:1.

На данную игру "горняки" вышли в футболках в память о 215 убитых украинских детях в результате полномасштабного вторжения России.

На принте на футболках рука Валерии Глодан с бейджиком из роддома о рождении ее дочки Киры в январе этого года. Валерия, трехмесячная Кира и ее бабушка были убиты российской ракетой в своей квартире в Одессе в субботу.