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Сколько еще детей будет убито? Шахтер вышел на благотворительный матч в специальных футболках

Премьер-лига
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Это связано с недавними событиями в Одессе

Сколько еще детей будет убито? Шахтер вышел на благотворительный матч в специальных футболках

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в благотворительном матче сумел обыграть "Антальяспор" со счетом 2:1.

На данную игру "горняки" вышли в футболках в память о 215 убитых украинских детях в результате полномасштабного вторжения России.

На принте на футболках рука Валерии Глодан с бейджиком из роддома о рождении ее дочки Киры в январе этого года. Валерия, трехмесячная Кира и ее бабушка были убиты российской ракетой в своей квартире в Одессе в субботу.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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