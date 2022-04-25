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Сколько еще детей будет убито? Шахтер вышел на благотворительный матч в специальных футболках
Это связано с недавними событиями в Одессе
Фото: ФК Шахтер
"Шахтер" в благотворительном матче сумел обыграть "Антальяспор" со счетом 2:1.
На данную игру "горняки" вышли в футболках в память о 215 убитых украинских детях в результате полномасштабного вторжения России.
???? «Шахтер» вышел на благотворительный матч в футболках в память о 215 убитых украинских детях в результате полномасштабного вторжения России.#StopRussianAggression #StandWithUkraine#Shakhtar #Україна #Ukraine pic.twitter.com/iRwAfJZZWu— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 25, 2022
На принте на футболках рука Валерии Глодан с бейджиком из роддома о рождении ее дочки Киры в январе этого года. Валерия, трехмесячная Кира и ее бабушка были убиты российской ракетой в своей квартире в Одессе в субботу.
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