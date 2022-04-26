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Колос подарил украинским разведчикам внедорожник Lexus
Клуб УПЛ отправил в поддержку ВСУ очередное авто
Фото: ФК Колос
Ковалевский "Колос" рассказал о подарке украинским разведчикам автомобиля-внедорожника Lexus.
"Сегодня по поручению президента футбольного клуба "Колос" Андрея Анатольевича Засухи и героя Украины Татьяны Владимировны Засухи, в ее День рождения, они передают этот автомобиль Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, чтобы он ехал на восток и помогал нашим славным воинам ускорить столь необходимую для всех нас победу.
Используйте его по назначению и пусть он облегчит вам ваш ратный труд", — говорится в посту.
Ранее "Колос" передал три внедорожника на 3 миллионов гривен.
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