Колос подарил украинским разведчикам внедорожник Lexus

Ковалевский "Колос" рассказал о подарке украинским разведчикам автомобиля-внедорожника Lexus.

"Сегодня по поручению президента футбольного клуба "Колос" Андрея Анатольевича Засухи и героя Украины Татьяны Владимировны Засухи, в ее День рождения, они передают этот автомобиль Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, чтобы он ехал на восток и помогал нашим славным воинам ускорить столь необходимую для всех нас победу.

Используйте его по назначению и пусть он облегчит вам ваш ратный труд", — говорится в посту.