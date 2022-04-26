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Динамо - в топ-5 клубов мира по количеству игрового времени для клубных воспитанников
Исследование проводил портал CIES
Фото: ФК Динамо Киев
Международный центр спортивных исследований (CIES) в своем свежем статистическом и аналитическом отчете представил количество воспитанников в составах европейских клубов.
Среди клубов из 40 избранных мировых лиг на первом месте по этому показателю словацкая "Жилина". На втором месте колумбийский "Энвигадо", на третьем – аргентинский "Банфилд". Киевское "Динамо" расположилось сразу за топ-тройкой. Замыкает пятерку аргентинский "Ланус".
62,9% игрового времени в первой команде клуба достается собственным воспитанникам. Отмечается, что 12 выпускников динамовской академии приняли участие в 18 матчах чемпионата, который был прерван из-за войны.
Среди клубов украинского чемпионата в топ-3 вошли также донецкий "Шахтер" (28%) и полтавская "Ворскла" (24,9%).
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