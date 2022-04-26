Защитник Динамо: Двое моих лучших друзей защищают Украину на передовой

Защитник киевского "Динамо" Алан Аусси, который сейчас поддерживает форму в расположении дортмундской "Боруссии", дал комментарий по поводу войны в Украине.

"Двое моих лучших друзей на передовой. Каждый день пытаюсь связываться с ними, чтобы узнать, живы ли они. Каждый день может быть последним. А я здесь в безопасности и играю в футбол. Надеюсь, что скоро в Украине придет мир.

Важно, чтобы мы могли собрать как можно больше пожертвований (во время благотворительного матча с "Динамо"). Многим нужны деньги, чтобы жить, кушать, иметь крышу над головой", - цитирует Аусси Sport.de.