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Защитник Динамо: Двое моих лучших друзей защищают Украину на передовой
Алан Аусси высказался о войне в стране
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Защитник киевского "Динамо" Алан Аусси, который сейчас поддерживает форму в расположении дортмундской "Боруссии", дал комментарий по поводу войны в Украине.
"Двое моих лучших друзей на передовой. Каждый день пытаюсь связываться с ними, чтобы узнать, живы ли они. Каждый день может быть последним. А я здесь в безопасности и играю в футбол. Надеюсь, что скоро в Украине придет мир.
Важно, чтобы мы могли собрать как можно больше пожертвований (во время благотворительного матча с "Динамо"). Многим нужны деньги, чтобы жить, кушать, иметь крышу над головой", - цитирует Аусси Sport.de.
Напомним, что сегодня, 26 апреля, "Динамо" встретится в благотворительном матче против "Боруссии" Д. Аусси сыграет за немецкую команду. Начало встречи - в 19:00.
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