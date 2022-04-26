  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Динамо: Двое моих лучших друзей защищают Украину на передовой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Динамо: Двое моих лучших друзей защищают Украину на передовой

Премьер-лига
(1 голосов)

Алан Аусси высказался о войне в стране

Защитник Динамо: Двое моих лучших друзей защищают Украину на передовой

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Алан Аусси, который сейчас поддерживает форму в расположении дортмундской "Боруссии", дал комментарий по поводу войны в Украине.

"Двое моих лучших друзей на передовой. Каждый день пытаюсь связываться с ними, чтобы узнать, живы ли они. Каждый день может быть последним. А я здесь в безопасности и играю в футбол. Надеюсь, что скоро в Украине придет мир.

Важно, чтобы мы могли собрать как можно больше пожертвований (во время благотворительного матча с "Динамо"). Многим нужны деньги, чтобы жить, кушать, иметь крышу над головой", - цитирует Аусси Sport.de.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, "Динамо" встретится в благотворительном матче против "Боруссии" Д. Аусси сыграет за немецкую команду. Начало встречи - в 19:00.

Читайте такжеНа двух языках. Ярмоленко призвал болельщиков посетить матч Динамо - Боруссия
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Динамо (Киев) Алан Аусси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...