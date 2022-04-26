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Бенфика интересуется вингером Шахтера

Премьер-лига
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Нересом продолжают интересоваться в Европе

Бенфика интересуется вингером Шахтера

Давид Нерес

Новина українською

Бразильский полузащитник "Шахтера" Давид Нерес попал в сферу интересов португальской "Бенфики". Об этом сообщает издание A Bola.

Преградой для подписания контракта является высокая зарплата футболиста. "Бенфика" готова заключить соглашение с вингером "Шахтера", но для этого бразильцу необходимо пойти на снижение финансовых аппетитов.

Напомним, что Нерес зимой присоединился к "Шахтеру", но в официальных матчах не участвовал.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
A Bola

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