Бенфика интересуется вингером Шахтера

Бразильский полузащитник "Шахтера" Давид Нерес попал в сферу интересов португальской "Бенфики". Об этом сообщает издание A Bola.

Преградой для подписания контракта является высокая зарплата футболиста. "Бенфика" готова заключить соглашение с вингером "Шахтера", но для этого бразильцу необходимо пойти на снижение финансовых аппетитов.

Напомним, что Нерес зимой присоединился к "Шахтеру", но в официальных матчах не участвовал.