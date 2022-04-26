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Бенфика интересуется вингером Шахтера
Нересом продолжают интересоваться в Европе
Давид Нерес
Бразильский полузащитник "Шахтера" Давид Нерес попал в сферу интересов португальской "Бенфики". Об этом сообщает издание A Bola.
Преградой для подписания контракта является высокая зарплата футболиста. "Бенфика" готова заключить соглашение с вингером "Шахтера", но для этого бразильцу необходимо пойти на снижение финансовых аппетитов.
Напомним, что Нерес зимой присоединился к "Шахтеру", но в официальных матчах не участвовал.
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Источник:A Bola
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