8-кратный чемпион Германии. Сегодня Динамо сыграет с Боруссией Д

Сегодня, 26 апреля киевского "Динамо" проведет очередной матч в рамках благотворительного проекта Match for peace #StopWarInUkraine.

На этот раз соперником подопечных Мирчи Луческу станет 8-ми разовый чемпион Германии "Боруссия" Дортмунд. Игра состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Трансляция матча состоится на телеканалах 2+2, "Динамо" Киев TV, на платформах Киевстар и Vodafone TV, YouTube-каналах "Динамо" Киев и Footballhub.

Все вырученные от продажи билетов деньги, а также донаты, которые будут поступать в течение телевизионной трансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны рф в Украине.