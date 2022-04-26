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8-кратный чемпион Германии. Сегодня Динамо сыграет с Боруссией Д
Игра начнется в 19:00
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 апреля киевского "Динамо" проведет очередной матч в рамках благотворительного проекта Match for peace #StopWarInUkraine.
На этот раз соперником подопечных Мирчи Луческу станет 8-ми разовый чемпион Германии "Боруссия" Дортмунд. Игра состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.
Трансляция матча состоится на телеканалах 2+2, "Динамо" Киев TV, на платформах Киевстар и Vodafone TV, YouTube-каналах "Динамо" Киев и Footballhub.
Все вырученные от продажи билетов деньги, а также донаты, которые будут поступать в течение телевизионной трансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны рф в Украине.
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