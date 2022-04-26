  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 8-кратный чемпион Германии. Сегодня Динамо сыграет с Боруссией Д
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

8-кратный чемпион Германии. Сегодня Динамо сыграет с Боруссией Д

Премьер-лига
(2 голосов)

Игра начнется в 19:00

8-кратный чемпион Германии. Сегодня Динамо сыграет с Боруссией Д

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 26 апреля киевского "Динамо" проведет очередной матч в рамках благотворительного проекта Match for peace #StopWarInUkraine.

На этот раз соперником подопечных Мирчи Луческу станет 8-ми разовый чемпион Германии "Боруссия" Дортмунд. Игра состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Читайте также"Наконец-то большая команда согласилась сыграть". Луческу - о матче с Боруссией

Трансляция матча состоится на телеканалах 2+2, "Динамо" Киев TV, на платформах Киевстар и Vodafone TV, YouTube-каналах "Динамо" Киев и Footballhub.

Все вырученные от продажи билетов деньги, а также донаты, которые будут поступать в течение телевизионной трансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны рф в Украине.

Читайте такжеНа двух языках. Ярмоленко призвал болельщиков посетить матч Динамо - Боруссия
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...