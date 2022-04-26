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Судаков: Каждый день в Украине воздушная тревога, летают ракеты и бомбы

Премьер-лига
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Хавбек напомнил, как в Украине страдают от обстрелов российской армии

Судаков: Каждый день в Украине воздушная тревога, летают ракеты и бомбы

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после победы над "Антальяспором" (1:2) в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

– Я хотел бы сказать спасибо футбольному клубу "Антальяспор" за прием и проведенный матч. На игру мы вышли в специальных футболках. Уже 215 детей погибло в Украине, и эти футболки – наш посыл миру и способ показать, что страна страдает от российской оккупации и войны. На днях у меня также родился ребенок, и я присоединился к команде, чтобы помочь ребятам донести миру то, что происходит в нашей стране.

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Моя семья из Киева, сейчас все мы – беженцы. Все мои родные находятся в другом городе, моя жена не смогла родить дома, в нормальных условиях. Мы сидели под обстрелами, бомбежками, и это очень страшная тема. Конечно же, этими матчами мы хотим показать всему миру, что в нашей стране сегодня происходит.

– Насколько тяжело сейчас быть сконцентрированным и мотивированным, когда в стране идет война?

– Конечно же, играть очень трудно, потому что мне пришлось оставить свою семью в Украине. Родители, новорожденный ребенок – все в Украине. Мне очень трудно, в первую очередь я переживаю о них. Каждый день в Украине воздушная тревога, возможно, вы этого не знаете, но сейчас над страной постоянно летают ракеты и бомбы. Я очень переживаю, но футбол помогает на пару часов переключиться.

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Мы находим мотивацию в том, чтобы показать всему миру ситуацию и сделать так, чтобы о нас знал весь мир. Нужно, чтобы люди задумались о том, насколько тяжело нашей стране. На каждую игру мы выходим максимально сконцентрированными и играем за свою страну, за свой народ, за всех, кто защищает нашу землю, за свои семьи, родных и близких.

– Вы получили вызов в национальную сборную. Как-то по-особенному настраиваетесь на возможное участие в важнейшей игре против Шотландии?

– Если честно, то в данный момент какого-то конкретно настроя нет. Пока я с "Шахтером", и еще не думаю о сборной. Готовлю лично себя как футболиста и отдаюсь команде. А уже после всех благотворительных матчей и сбора в Турции присоединюсь к сборной, тогда и буду думать об этом. На данный момент все мысли только о клубе, - подытожил Судаков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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