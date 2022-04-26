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"Меня неправильно поняли". Луческу объяснил свои слова о российском спорте

Премьер-лига
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"Меня неправильно поняли". Луческу объяснил свои слова о российском спорте

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу снова ответил на вопрос в отношении дисквалификации российских спортсменов.

"Я ожидал этого вопроса. Меня тогда неправильно поняли, мои слова подали в неправильном свете. Я только говорил, что российские спортсмены не должны расплачиваться за происходящее в Украине", - приводит слова Луческу Augsburger Allgemeine Zeitung.

"Естественно, спортсмен либо федерация, поддерживающие войну, обязаны попасть под санкции. Их отношение поставило бы под вопрос дух честной игры и спорта в целом. С другой стороны, я считаю, что спорт вполне способен выступать в роли посла и наводчика мостов".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
Augsburger Allgemeine Zeitung

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