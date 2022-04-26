"Меня неправильно поняли". Луческу объяснил свои слова о российском спорте

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу снова ответил на вопрос в отношении дисквалификации российских спортсменов.

"Я ожидал этого вопроса. Меня тогда неправильно поняли, мои слова подали в неправильном свете. Я только говорил, что российские спортсмены не должны расплачиваться за происходящее в Украине", - приводит слова Луческу Augsburger Allgemeine Zeitung.