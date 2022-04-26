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Экс-игрок Черноморца: Подарил машину воинской части, а тероборону кормил едой
Каждый помогает всем, чем может
Фото: metalist.ua
Экс-игрок одесского "Черноморца" и сборной Украины Кирилл Ковальчук рассказал, как помогает нашей стране в войне с российскими захватчиками.
"Подарил одну машину воинской части, помогаем всем, чем можем. Мы кормим тероборону едой, которая осталась в моем ресторане. Еды было, наверное, на 10 тысяч долларов, поэтому пришлось все отдать. Также отдал для теробороны шезлонги, потому что людям холодно спать на постах.
Радует, что в этой ситуации все очень сильно сплотились. Наверное, в этом и есть наша сила: в том, что мы сейчас едины. У всех одна цель - чтобы побыстрее победить. Именно победить, потому что назад отступать никто не хочет. Задача только одна - победить. Конечно, хочется, чтобы это было быстрее, но понимаем, что противник использует противозаконные средства", — сказал Ковальчук.
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