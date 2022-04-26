  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере

Премьер-лига
(5 голосов)

Функционер сожалеет о возвращении "горняков" в Украину после сборов

"Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что сожалеет о возвращении "горняков" в Украину, когда были слухи о возможном нападении россии на Украину.

– Политики, СМИ говорили, что война не начнется, все будет хорошо. Я встретился с игроками и тренерами, сказав, чтобы они не беспокоились и ну возвращаться в Украину. Через 3 дня, когда мы приехали в Украину, началась война. В это было невозможно поверить. С моей стороны это был большой провал – я убедил их вернуться, особенно легионеров. Это ужас.

Читайте такжеБлагодарность клубу. Защитник Шахтера рассказал, почему вернулся на благотворительные матчи

– Вы чувствовали себя виноватым?

– Да, потому что они слушали меня, они мне верили. Да, я могу говорить, что никто не знал будущего, но для меня это плохой эпизод в жизни, – сказал Палкин в интервью BBC.

Читайте такжеДе Дзерби: Разочарован, что бразильцы и некоторые люди из штаба не вернулись в Шахтер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) война с Россией
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...