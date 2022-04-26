Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере
Функционер сожалеет о возвращении "горняков" в Украину после сборов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что сожалеет о возвращении "горняков" в Украину, когда были слухи о возможном нападении россии на Украину.
– Политики, СМИ говорили, что война не начнется, все будет хорошо. Я встретился с игроками и тренерами, сказав, чтобы они не беспокоились и ну возвращаться в Украину. Через 3 дня, когда мы приехали в Украину, началась война. В это было невозможно поверить. С моей стороны это был большой провал – я убедил их вернуться, особенно легионеров. Это ужас.
– Вы чувствовали себя виноватым?
– Да, потому что они слушали меня, они мне верили. Да, я могу говорить, что никто не знал будущего, но для меня это плохой эпизод в жизни, – сказал Палкин в интервью BBC.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Карпат отдал жизнь, защищая Украину от российских захватчиков
- Обостряют ситуацию. В Приднестровье взорвали две антенны радиоцентра
- ВСУ уничтожили склад с боеприпасами россиян в Херсонской области, десятки убитых
- Петраков довызвал в сборную Украины молодого игрока Шахтера
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО