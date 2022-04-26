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Вспомните состав Динамо в выездном матче против Боруссии в ЛЧ 2001/02? Квиз
Сегодняшнему благотворительному поединку на «Сигнал Идуна Парк» посвящается
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26 апреля киевское "Динамо" в благотворительном матче в поддержку Украины на выезде встретится с дортмундской "Боруссией". Во времена независимости нашего государства команды пересекались только один раз. Это было чуть больше 20 лет назад – в первом групповом раунде Лиги чемпионов 2001/02. Дома киевляне сыграли в результативную ничью 2:2, а в Германии минимально проиграли 1:0.
Перед сегодняшней встречей мы предлагаем вспомнить состав "Динамо", который тогда выходил в выездном матче против "Боруссии" еще на "Вестфаленштадион" (прежнее название "Сигнал Идуна Парк"). В качестве подсказок у вас будет национальность игрока и его позиция. На прохождение квиза три минуты. Фамилии можно писать как на украинском, так и на русском языке.
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