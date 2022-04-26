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Динамо - Боруссия: смотреть онлайн, видеотрансляция
Дейсвительно крутой соперник
Фото: ФК Динамо
Благотворительный матч, 26.04.2022
"Динамо" 19:00 "Боруссия" Дортмунд
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