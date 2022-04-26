Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Чемпионат Украины не будет доигран
Единогласное решение
Во вторник 26 апреля состоялось общее собрание клубов УПЛ. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщает сайт УПЛ.
Клубы Украинской Премьер-Лиги поддержали предложение завершить VBET Лигу сезона 2021/22 из-за продления военного положения в Украине.
Турнирная таблица VBET Лиги сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение передано на утверждение Исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|18
|15
|2
|1
|49-10
|+39
|47
|0
|2
|Динамо
|18
|14
|3
|1
|47-9
|+38
|45
|0
|3
|СК Днепр-1
|18
|13
|1
|4
|35-17
|+18
|40
|0
|4
|Заря
|18
|11
|3
|4
|37-19
|+18
|36
|0
|5
|Ворскла
|18
|9
|6
|3
|30-18
|+12
|33
|0
|6
|ФК Александрия
|18
|7
|5
|6
|19-16
|+3
|26
|0
|7
|Десна
|18
|7
|4
|7
|22-27
|-5
|25
|0
|8
|Колос
|18
|7
|3
|8
|14-23
|-9
|24
|0
|9
|Верес
|18
|6
|5
|7
|15-20
|-5
|23
|0
|10
|Металлист 1925
|18
|6
|1
|11
|17-29
|-12
|19
|0
|11
|Рух
|17
|4
|6
|7
|16-21
|-5
|18
|0
|12
|ФК Львов
|18
|4
|5
|9
|14-30
|-16
|17
|0
|13
|Черноморец
|18
|3
|5
|10
|20-40
|-20
|14
|0
|14
|Ингулец
|17
|3
|4
|10
|13-28
|-15
|13
|0
|15
|ФК Минай
|18
|1
|7
|10
|12-30
|-18
|10
|0
|16
|ФК Мариуполь
|18
|2
|2
|14
|21-44
|-23
|8
|0
Решение о Чемпионате юношеских команд УПЛ сезона 2021/22 годов будет принято позже.
Также во время Общего собрания участников УПЛ создана рабочая группа, которая будет прорабатывать вопросы о текущей деятельности Украинской Премьер-Лиги и старте следующего сезона. Клубы УПЛ поддержали инициативу президента УАФ Андрея Павелко провести очную встречу, на которой рассмотреть вопросы, которые проработает рабочая группа.
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