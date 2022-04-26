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Официально: Чемпионат Украины не будет доигран

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Единогласное решение

Официально: Чемпионат Украины не будет доигран

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник 26 апреля состоялось общее собрание клубов УПЛ. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщает сайт УПЛ.

Клубы Украинской Премьер-Лиги поддержали предложение завершить VBET Лигу сезона 2021/22 из-за продления военного положения в Украине.

Турнирная таблица VBET Лиги сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение передано на утверждение Исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Шахтер 18 15 2 1 49-10 +39 47 0
2 Динамо 18 14 3 1 47-9 +38 45 0
3 СК Днепр-1 18 13 1 4 35-17 +18 40 0
4 Заря 18 11 3 4 37-19 +18 36 0
5 Ворскла 18 9 6 3 30-18 +12 33 0
6 ФК Александрия 18 7 5 6 19-16 +3 26 0
7 Десна 18 7 4 7 22-27 -5 25 0
8 Колос 18 7 3 8 14-23 -9 24 0
9 Верес 18 6 5 7 15-20 -5 23 0
10 Металлист 1925 18 6 1 11 17-29 -12 19 0
11 Рух 17 4 6 7 16-21 -5 18 0
12 ФК Львов 18 4 5 9 14-30 -16 17 0
13 Черноморец 18 3 5 10 20-40 -20 14 0
14 Ингулец 17 3 4 10 13-28 -15 13 0
15 ФК Минай 18 1 7 10 12-30 -18 10 0
16 ФК Мариуполь 18 2 2 14 21-44 -23 8 0

Решение о Чемпионате юношеских команд УПЛ сезона 2021/22 годов будет принято позже.

Также во время Общего собрания участников УПЛ создана рабочая группа, которая будет прорабатывать вопросы о текущей деятельности Украинской Премьер-Лиги и старте следующего сезона. Клубы УПЛ поддержали инициативу президента УАФ Андрея Павелко провести очную встречу, на которой рассмотреть вопросы, которые проработает рабочая группа.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (15)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.04.2022 в 17:32
Так вирішили, то і добре! Зараз, нажаль, не цього((
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0
0
Петро Прутень (Львів)
26.04.2022 в 17:24
А з Кубком що вирішили?
Ответить
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
26.04.2022 в 17:27
Розіграш кубку анульовується
Ответить
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
26.04.2022 в 17:18
Моя думка, що сезон взагалі варто було анулювати і далі чекати закінчення війни і тоді робити новий чемпіонат. Про які єврокубки зараз може йти мова із такими складами не ясно (якщо вони і з оптимальними виступали так собі)
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0
-2
Oлeкcин (Н.)
26.04.2022 в 17:22
Аннулировать - несправедливо по отношению к игрокам, тренерам, персоналу.
Ответить
+1
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
26.04.2022 в 17:26
Війна взагалі несправедлива штука. Але таке, прийняли рішення, то й прийняли. Будем сподіватись що до осені всі зможуть грати на домашньому полі
+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.04.2022 в 17:12
Представляю, какую вонь подняли бы каналы рыжего сепара, если бы Динамо назначили чемпионом...
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0
-6
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
26.04.2022 в 17:13
Думаю всім зараз по барабану хто там чемпіон
Ответить
+3
0
aleks68
26.04.2022 в 17:15
чмо не быть твоему ..... динамо чемпионом.пойди подмойся и не гавкай
Ответить
+3
-1
Oлeкcин (Н.)
26.04.2022 в 17:21
Динамо 16 раз назначали чемпионом, все уже привыкли.
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0
-4
avatar
Extrim4ik (Extreme)
26.04.2022 в 17:06
Правильное решение
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+4
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
26.04.2022 в 16:56
кто вылетает в 1 лигу или все остаються в УПЛ
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+1
0
KadimXa (Харьков)
26.04.2022 в 17:04
Думаю проблем с вылетом не будет,будет больше проблем с тем чтоб собрать состав на новый сезон.
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+4
0
380974904829 (Одесса)
26.04.2022 в 17:36
никто все остаются в УПЛ
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0
0
Oлeкcин (Н.)
26.04.2022 в 16:55
Правильное решение.
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+2
-3

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