Официально: Чемпионат Украины не будет доигран

Во вторник 26 апреля состоялось общее собрание клубов УПЛ. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщает сайт УПЛ.

Клубы Украинской Премьер-Лиги поддержали предложение завершить VBET Лигу сезона 2021/22 из-за продления военного положения в Украине.

Турнирная таблица VBET Лиги сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение передано на утверждение Исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 18 15 2 1 49-10 +39 47 0 2 Динамо 18 14 3 1 47-9 +38 45 0 3 СК Днепр-1 18 13 1 4 35-17 +18 40 0 4 Заря 18 11 3 4 37-19 +18 36 0 5 Ворскла 18 9 6 3 30-18 +12 33 0 6 ФК Александрия 18 7 5 6 19-16 +3 26 0 7 Десна 18 7 4 7 22-27 -5 25 0 8 Колос 18 7 3 8 14-23 -9 24 0 9 Верес 18 6 5 7 15-20 -5 23 0 10 Металлист 1925 18 6 1 11 17-29 -12 19 0 11 Рух 17 4 6 7 16-21 -5 18 0 12 ФК Львов 18 4 5 9 14-30 -16 17 0 13 Черноморец 18 3 5 10 20-40 -20 14 0 14 Ингулец 17 3 4 10 13-28 -15 13 0 15 ФК Минай 18 1 7 10 12-30 -18 10 0 16 ФК Мариуполь 18 2 2 14 21-44 -23 8 0

Решение о Чемпионате юношеских команд УПЛ сезона 2021/22 годов будет принято позже.

Также во время Общего собрания участников УПЛ создана рабочая группа, которая будет прорабатывать вопросы о текущей деятельности Украинской Премьер-Лиги и старте следующего сезона. Клубы УПЛ поддержали инициативу президента УАФ Андрея Павелко провести очную встречу, на которой рассмотреть вопросы, которые проработает рабочая группа.