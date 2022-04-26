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Шахтер - Антальяспор 2:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
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Победу принес Топалов

Шахтер - Антальяспор 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор благотворительной игры между "Шахтером" и "Антальяспором". Учитывая, что в прямом эфире поединок было не увидеть, перед вами хорошая возможность оценить голы Топалова и Соломона, а также другие моменты встречи.

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Благотворительный матч, 25.04.2022
"Шахтер" - "Антальяспор" 2:1
Голы: Соломон 22, Топалов 76 - Эрдильман 8

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В статье: Шахтер (Донецк) Антальяспор (Анталья)
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