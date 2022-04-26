Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Антальяспор 2:1. Видео голов и обзор матча
Победу принес Топалов
Фото: ФК Шахтер
Вашему вниманию видеообзор благотворительной игры между "Шахтером" и "Антальяспором". Учитывая, что в прямом эфире поединок было не увидеть, перед вами хорошая возможность оценить голы Топалова и Соломона, а также другие моменты встречи.
Читайте такжеСколько еще детей будет убито? Шахтер вышел на благотворительный матч в специальных футболках
Благотворительный матч, 25.04.2022
"Шахтер" - "Антальяспор" 2:1
Голы: Соломон 22, Топалов 76 - Эрдильман 8
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере
- Мэр Николаева: Город готовится к полномасштабному вторжению
- Утренние прилеты. россияне ударили ракетами по Запорожью
- Петраков довызвал в сборную Украины молодого игрока Шахтера
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...