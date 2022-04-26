Несмотря на первое место. Шахтер не получит чемпионский титул по итогам сезона

"Шахтер" не будет официально признан чемпионом по итогам сезона.

Сегодня состоялась встреча клубов УПЛ, на которой было принято решение досрочно прекратить сезон из-за военного положения в стране. Таблица была определена по текущим результатам.

Читайте также Официально: Чемпионат Украины не будет доигран

Помимо этого, в официальном заявление УПЛ сказано, что награждение по итогам сезона проводиться не будет. "Шахтер" не будет официально признан чемпионом, а "Динамо" - серебренным призером. Впервые в истории независимой Украины не будет определен чемпион по итогам сезона.

Итоговая таблица была нужна для распределение еврокубковых мест на следующий сезон.