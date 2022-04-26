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Несмотря на первое место. Шахтер не получит чемпионский титул по итогам сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Правильное решение?

Несмотря на первое место. Шахтер не получит чемпионский титул по итогам сезона

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" не будет официально признан чемпионом по итогам сезона.

Сегодня состоялась встреча клубов УПЛ, на которой было принято решение досрочно прекратить сезон из-за военного положения в стране. Таблица была определена по текущим результатам.

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Помимо этого, в официальном заявление УПЛ сказано, что награждение по итогам сезона проводиться не будет. "Шахтер" не будет официально признан чемпионом, а "Динамо" - серебренным призером. Впервые в истории независимой Украины не будет определен чемпион по итогам сезона.

Итоговая таблица была нужна для распределение еврокубковых мест на следующий сезон.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Руська (Лубны)
26.04.2022 в 17:31
Правильне
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