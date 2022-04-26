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Несмотря на первое место. Шахтер не получит чемпионский титул по итогам сезона
Правильное решение?
Фото: Александр Приходько
"Шахтер" не будет официально признан чемпионом по итогам сезона.
Сегодня состоялась встреча клубов УПЛ, на которой было принято решение досрочно прекратить сезон из-за военного положения в стране. Таблица была определена по текущим результатам.
Помимо этого, в официальном заявление УПЛ сказано, что награждение по итогам сезона проводиться не будет. "Шахтер" не будет официально признан чемпионом, а "Динамо" - серебренным призером. Впервые в истории независимой Украины не будет определен чемпион по итогам сезона.
Итоговая таблица была нужна для распределение еврокубковых мест на следующий сезон.
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