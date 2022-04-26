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Довбик против Холанда. Стартовые составы матча Динамо - Боруссия
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня киевское "Динамо" сыграет против дортмундской "Боруссии" в рамках благотворительного матча. Встреча состоится в Германии.
Стали известны стартовые составы команд. "Динамо" традиционно выйдет на поле полностью украинским составом, в то время как у соперника будет хватать известных имен. Главные среди них - Холанд, Джан и Ройс.
"Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Антюх – Довбик, Ванат
"Боруссия": Хитц, Шульц, Аканжи, Джан, Понграчич, Семич, Байно-Гиттенс, Ферай, Тац, Ройс, Холанд
Начало матча "Динамо" - "Боруссия" в 19:00.
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