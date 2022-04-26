Ванат круче Холанда. Динамо обыграло Боруссию в благотворительном матче

Вероятно, весь благотворительный тур "Динамо" и нужен был для одного громкого матча. При всем уважении, встречи с "Клужем", "Галатасараем" и "Легией" - вещь второстепенная. Куда им конкурировать матчу против "Боруссии" в Дортмунде, да еще и на знаменитой арене "Сигнал Идуна Парк". Настоящий топ-соперник, жаль что всего один.

"Динамо" вновь вышло исключительно украинским составом, что вряд ли могло кого-то удивить. Легионеры разъехались и далеко не факт, что многие вернутся. Зато у соперника хватало громких имен - здесь и самый невезучий футболист в мире Марко Ройс, и победитель Лиги Чемпионов Эмре Джан, и талантливый Мануэль Аканджи, и даже будущий форвард "Ман Сити" Эрлинг Холанд. Последние двое, правда, провели на поле лишь полчаса, что не помешало Холанду отличиться голевой передачей.

Матч соответствовал вывеске - он был не скучным. Если хотите, это был рок-фестиваль, причем не академичный в стиле "битлов", а скорее фестиваль панк-рока в исполнении условных "Секс пистолс". Надежность в обороне, компактность, опорная зона? Сегодняшний матч был не об этом. Команды хотели играть красиво и до перерыва отличились в сумме четыре раза. И если "Боруссия" на 4-й минуте смогла счет открыть, то после феерили уже "динамовцы".

Вначале красиво сравнял Буяльский, после дублем выстрелил юный Ванат. Вряд ли многие ожидали увидеть его в основе, но он вышел слева в атаке и не подвел, забив за матч больше Холанда. Может Владислава заберет Гвардиола, пока еще есть время? К слову, между двумя голами Ваната имел все шансы отличиться и Николай Шапаренко. Увы, но талант киевлян не лучшим образом исполнил пенальти, который был заработан Довбиком. Тот же Довбик еще и в штангу попал, и это только первый тайм.

Второй тайм для киевлян получился не столь удачным. Сначала свеженький Кравченко привез пенальти, благо опытный Бущан выручил, отбив удар Рейниера. Атаки "Боруссии" продолжали испытывать кипера "Динамо", пока в одном из эпизодов он не дрогнул - Роте сумел забить после стандарта. Матч шел на атаку и счет вполне мог стать как 3:3, так и 4:2. Но точный удар Роте так и остался последним - 3:2 в пользу киевлян, которые в благотворительном матче обыграли "Боруссию".

Краткое резюме встречи? Это. Было. Весело. Такой футбол смотреть приятно.

Благотворительный матч, 26.04.2022

"Динамо" - "Боруссия" Дортмунд 3:2

Голы: Буяльский 9, Ванат 11, 35 - Байноу-Гиттенс 4, Роте 64

"Динамо": Бущан (Нещерет 74) – Дубинчак (Кравченко 46), Попов, Забарный (Сирота 66), Караваев (Шепелев 66) – Шапаренко, Сидорчук (Андриевский 66), Буяльский (Гармаш 76) – Антюх (Вивчаренко 46), Довбик (Кулач 76), Ванат

"Боруссия": Хитц (Унбехуан 46) – Шольц (Роте 46), Понграчич, Аканджи (Аусси 30, Загаду 60), Семич (Пасслак 46) – Таз (Гюрпюз 46), Джан (Геррейро 60), Ферай (Пападопулос 46) – Ройс (Финк 46), Холанд (Мукоко 30), Байно-Гиттенс

Незабитые пенальти: Шапаренко 17 - Рейниер 54