Караваев: Ждем, чтобы в Херсон пришли ВСУ, освободили наших граждан

Защитник киевского "Динамо" Киев Александр Караваев рассказал, что его родители находятся в оккупированном Херсоне, и он с нетерпеньем ждет, когда туда зайдут ВСУ.

Our question to Oleksandr Karavayev this evening:



‘How’s your family in RU occupied Kherson?’



OK: ‘Yes my family is there but they are ok. I await the day our AF come to liberate the occupied areas. I worry about it every day, call them regularly & hope peace arrives quickly’ pic.twitter.com/rJsjKWI2HS