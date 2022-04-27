Караваев: Ждем, чтобы в Херсон пришли ВСУ, освободили наших граждан

Защитник киевского "Динамо" Киев Александр Караваев рассказал, что его родители находятся в оккупированном Херсоне, и он с нетерпеньем ждет, когда туда зайдут ВСУ.

"Я родом из Херсона, родился там, там сейчас мои родители. Пока все хорошо.

Ждем, чтобы оккупация прошла, чтобы туда пришли наши войска, освободили наших граждан, которые там сейчас. Я очень переживаю, каждый день созваниваюсь, хочу, чтобы как можно скорее наступил мир", - сказав Караваев.