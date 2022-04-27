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Караваев: Ждем, чтобы в Херсон пришли ВСУ, освободили наших граждан
Родители футболиста сейчас находятся в оккупации
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник киевского "Динамо" Киев Александр Караваев рассказал, что его родители находятся в оккупированном Херсоне, и он с нетерпеньем ждет, когда туда зайдут ВСУ.
"Я родом из Херсона, родился там, там сейчас мои родители. Пока все хорошо.
Ждем, чтобы оккупация прошла, чтобы туда пришли наши войска, освободили наших граждан, которые там сейчас. Я очень переживаю, каждый день созваниваюсь, хочу, чтобы как можно скорее наступил мир", - сказав Караваев.
Our question to Oleksandr Karavayev this evening:— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 26, 2022
‘How’s your family in RU occupied Kherson?’
OK: ‘Yes my family is there but they are ok. I await the day our AF come to liberate the occupied areas. I worry about it every day, call them regularly & hope peace arrives quickly’ pic.twitter.com/rJsjKWI2HS
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