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Динамо назвало сумму, которую удалось собрать на матче с Боруссией

Премьер-лига
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Средства будут направлены на помощь украинцам

Динамо назвало сумму, которую удалось собрать на матче с Боруссией

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Во вторник, 26 апреля, киевское "Динамо" в благотворительном поединке встречалось с дортмундской "Боруссией, одержав победу со счетом 3:2.

С продажи билетов и донатов от болельщиков и зрителей, поступавших в течение телевизионной трансляции, удалось собрать 400 тысяч евро, сообщает пресс-служба киевлян.

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Эти средства будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором и на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных полномасштабным военным вторжением российской федерации на территорию Украины.

В частности, финансы будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, а также на обеспечение их лекарствами, медикаментами, товарами первой необходимости.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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