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Динамо назвало сумму, которую удалось собрать на матче с Боруссией
Средства будут направлены на помощь украинцам
Фото: ФК Динамо Киев
Во вторник, 26 апреля, киевское "Динамо" в благотворительном поединке встречалось с дортмундской "Боруссией, одержав победу со счетом 3:2.
С продажи билетов и донатов от болельщиков и зрителей, поступавших в течение телевизионной трансляции, удалось собрать 400 тысяч евро, сообщает пресс-служба киевлян.
Эти средства будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором и на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных полномасштабным военным вторжением российской федерации на территорию Украины.
В частности, финансы будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, а также на обеспечение их лекарствами, медикаментами, товарами первой необходимости.
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