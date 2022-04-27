Григорий Суркис: Это не просто война Украины и россии, это война рф против всего цивилизованного мира

Почетный член УЕФА Григорий Суркис посетил раздевалку дортмундской "Боруссии" и поблагодарил за товарищеский матч с киевским "Динамо" (3:2).

"Поддержка друзей и партнеров помогает нашей стране в это тяжелое время. Это не просто война Украины и россии, это война российской федерации против всего цивилизованного мира.

Мы благодарны всем, кто поддерживает нашу страну и помогает Украине в ее борьбе", - приводит слова Григория Суркиса официальный сайт "бело-синих".