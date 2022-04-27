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Григорий Суркис: Это не просто война Украины и россии, это война рф против всего цивилизованного мира
Суркис-старший присутствовал на благотворительном матче в Дортмунде
Почетный член УЕФА Григорий Суркис посетил раздевалку дортмундской "Боруссии" и поблагодарил за товарищеский матч с киевским "Динамо" (3:2).
"Поддержка друзей и партнеров помогает нашей стране в это тяжелое время. Это не просто война Украины и россии, это война российской федерации против всего цивилизованного мира.
Мы благодарны всем, кто поддерживает нашу страну и помогает Украине в ее борьбе", - приводит слова Григория Суркиса официальный сайт "бело-синих".
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