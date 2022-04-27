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Григорий Суркис: Это не просто война Украины и россии, это война рф против всего цивилизованного мира

Премьер-лига
(1 голосов)

Суркис-старший присутствовал на благотворительном матче в Дортмунде

Григорий Суркис: Это не просто война Украины и россии, это война рф против всего цивилизованного мира

Новина українською

Почетный член УЕФА Григорий Суркис посетил раздевалку дортмундской "Боруссии" и поблагодарил за товарищеский матч с киевским "Динамо" (3:2).

"Поддержка друзей и партнеров помогает нашей стране в это тяжелое время. Это не просто война Украины и россии, это война российской федерации против всего цивилизованного мира.

Мы благодарны всем, кто поддерживает нашу страну и помогает Украине в ее борьбе", - приводит слова Григория Суркиса официальный сайт "бело-синих".

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В статье: Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
27.04.2022 в 11:22
нечисть, твои друзья и партнеры за поребриком.
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.04.2022 в 10:11
А сам в проросійській Угорщині відсиджується.
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