  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Директор УПЛ: Я бы не исключал вариант расширения чемпионата до 18 клубов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор УПЛ: Я бы не исключал вариант расширения чемпионата до 18 клубов

Премьер-лига
(2 голосов)

Как вам такой формат?

Директор УПЛ: Я бы не исключал вариант расширения чемпионата до 18 клубов

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о собрании клубов, по итогам которого нынешний розыгрыш чемпионата Украины был признан незавершенным.

Также он высказался о планах на следующий сезон, отметив, что вопрос о старте нового чемпионата будет обсуждаться в конце мая-начале июня.

— В этом направлении создана рабочая группа, которая проработает данный вопрос в течение месяца. В конце мая – начале июня будет проведена очная встреча по инициативе президента УАФ Андрея Павелко, где мы подробнее рассмотрим этот вопрос и варианты начала нового сезона. Предварительная инициатива в том, чтобы никто не вылетал, в связи с тем, что сезон не был доигран.

Что касается повышения в классе, мы рассмотрим все варианты, чтобы удовлетворить потребности болельщиков, клубов УПЛ и Первой лиги. Если потребуется, то разработаем необходимый формат, который устроит всех участников процесса.

Возможно ли, что УПЛ даже расширится до 18 клубов?

Я бы не исключал такой вариант. Его обязательно разберет рабочая группа.

— Реально ли начать новый сезон в запланированные сроки?

— С учетом продолжения военного положения нам сложно делать какие-то прогнозы. Надеюсь, в ближайшее время мы отпразднуем победу над рашистами и вернемся к нашим привычным делам.

— В каком направлении еще работает УПЛ?

— Мы контактируем с ведущими европейскими лигами по возможной финансовой помощи украинским клубам. 29 апреля состоится Генеральная Ассамблея Ассоциации европейских лиг, на которой я обращусь ко всем участникам Ведущих европейских лиг по финансовой помощи нашим клубам.

Также мы продолжаем контактировать с потенциальными участниками, заинтересованными в нашем тендере на медиаправа единого телепула. Когда мы полноценно вернемся к организации чемпионата, обязательно вернемся и к процедуре тендера, - резюмировал Дикий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Евгений Дикий
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
27.04.2022 в 11:01
18 команд нормально -добавить 2 команды из 1 лиги --ну это всё когда закончиться война
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
27.04.2022 в 11:11
Тут , что бы эти сохранились . Футбол после войны будет далеко не на первом месте . Надо отстроить производства , жилье , дороги , разминировать все , Господи да работы хватит на лет 5 как минимум при нормальном финансирование . Ну а в футболе у нас опять будут шахтер Динамо и все остальные .
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...