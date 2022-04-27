Директор УПЛ: Я бы не исключал вариант расширения чемпионата до 18 клубов

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о собрании клубов, по итогам которого нынешний розыгрыш чемпионата Украины был признан незавершенным.

Также он высказался о планах на следующий сезон, отметив, что вопрос о старте нового чемпионата будет обсуждаться в конце мая-начале июня.

— В этом направлении создана рабочая группа, которая проработает данный вопрос в течение месяца. В конце мая – начале июня будет проведена очная встреча по инициативе президента УАФ Андрея Павелко, где мы подробнее рассмотрим этот вопрос и варианты начала нового сезона. Предварительная инициатива в том, чтобы никто не вылетал, в связи с тем, что сезон не был доигран.

Что касается повышения в классе, мы рассмотрим все варианты, чтобы удовлетворить потребности болельщиков, клубов УПЛ и Первой лиги. Если потребуется, то разработаем необходимый формат, который устроит всех участников процесса.

— Возможно ли, что УПЛ даже расширится до 18 клубов?

Я бы не исключал такой вариант. Его обязательно разберет рабочая группа.

— Реально ли начать новый сезон в запланированные сроки?

— С учетом продолжения военного положения нам сложно делать какие-то прогнозы. Надеюсь, в ближайшее время мы отпразднуем победу над рашистами и вернемся к нашим привычным делам.

— В каком направлении еще работает УПЛ?

— Мы контактируем с ведущими европейскими лигами по возможной финансовой помощи украинским клубам. 29 апреля состоится Генеральная Ассамблея Ассоциации европейских лиг, на которой я обращусь ко всем участникам Ведущих европейских лиг по финансовой помощи нашим клубам.

Также мы продолжаем контактировать с потенциальными участниками, заинтересованными в нашем тендере на медиаправа единого телепула. Когда мы полноценно вернемся к организации чемпионата, обязательно вернемся и к процедуре тендера, - резюмировал Дикий.