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Президент Динамо: После победы в войне хотим видеть Боруссию в Киеве

Премьер-лига
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Игорь Суркис поблагодарил дортмундский клуб

Президент Динамо: После победы в войне хотим видеть Боруссию в Киеве

Фото: Боруссия Дортмунд

Новина українською

Во вторник, 26 апреля, киевское "Динамо" в благотворительном поединке встречалось с дортмундской "Боруссией, одержав победу со счетом 3:2.

Президент столичного клуба Игорь Суркис отметил потрясающую атмосферу на трибунах.

"После победы Украины в этой войне мы хотим видеть "Боруссию" в Киеве. Наши болельщики выразят свое уважение и восхищение этим клубом, протянувшим руку помощи украинцам", - сказал Игорь Суркис.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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