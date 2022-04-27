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Президент Динамо: После победы в войне хотим видеть Боруссию в Киеве
Игорь Суркис поблагодарил дортмундский клуб
Фото: Боруссия Дортмунд
Во вторник, 26 апреля, киевское "Динамо" в благотворительном поединке встречалось с дортмундской "Боруссией, одержав победу со счетом 3:2.
Президент столичного клуба Игорь Суркис отметил потрясающую атмосферу на трибунах.
"После победы Украины в этой войне мы хотим видеть "Боруссию" в Киеве. Наши болельщики выразят свое уважение и восхищение этим клубом, протянувшим руку помощи украинцам", - сказал Игорь Суркис.
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Источник:ФК Динамо Киев
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