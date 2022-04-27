"Все цвело, а сейчас – просто уничтожили". Топалов – о действиях россиян в Мариуполе

Полузащитник "Мариуполя", принадлежащий "Шахтеру", Дмитрий Топалов дал интервью после благотворительного матча с "Антальяспором" (2:1).

– Дмитрий, ты забил свой первый мяч за "Шахтер" в этом благотворительном туре. Кому гол посвящаешь, что он для тебя значит?

– Очень приятно забить за родной клуб, в котором я провел, можно сказать, 15 лет – начиная с U6. Да, потом перешел в "Мариуполь", но так сложились обстоятельства, что сейчас снова играю за "Шахтер". Посвящаю этот гол своим родителям, которые сейчас переехали из Волновахи в Днепр. Хоть что-то для них приятное в такой тяжелой ситуации.

– Что думаешь о благотворительных матчах Shakhtar Global Tour for Peace?

– Это здорово, потому что приходят люди, поддерживают нас, и этим мы помогаем – зарабатываем и отправляем деньги нашим военным. Мы все вместе объединяемся: болельщики, футболисты – как одно целое. Приятно, что и местные приходят, и наши, которые здесь, в Анталье. На матч пришло много людей, было много украинских флагов – это приятно.

– Ты долго прожил в Мариуполе, играл за команду. Сейчас город уничтожают российские войска... Что чувствуешь, когда видишь это?

– Честно, очень больно смотреть, потому что Мариуполь, Волноваха – моя родина. Родителям пришлось переехать, мне пришлось переехать, и неизвестно, когда мы туда опять попадем. Но надеемся на нашу победу и на то, что мы вернемся, все отстроим и все будет у нас хорошо.

– Каким ты запомнил Мариуполь до того, как туда вторглась российская армия?

– За то время, что я играю в "Мариуполе", город процветал: строились парки, хоккейная арена. Наш стадион должны были реконструировать к 2025 году. Все цвело, а сейчас все просто уничтожили.

– В чем сила Украины и в чем сила нашего народа?

– В том, что у нас есть свобода, свобода слова. И в том, что все объединились: мы вместе – и нас не победить", - сказал Топалов.