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Шаран: Президент Миная заверил, что команда будет существовать
Минайцы также получают минимальную зарплату
фото - ФК "Шахтар" Донецьк
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал, как обстоит ситуация в закарпатском клубе во время войны.
— Президент "Миная" заверил, что всё будет хорошо и команда будет существовать. Это самое главное. Президент платит минимальную зарплату, делает всё, что может. За это я очень благодарен Валерию Ивановичу (Пересоляку). Большинство ребят разъехалось, с ними поддерживаем контакт в телефонном режиме. Восемь наших футболистов, которые здесь остались, тренируются самостоятельно. С завтрашнего дня они будут заниматься на базе "Миная".
— Под вашим руководством?
— Я просто буду смотреть. Никаких командных тренировок у нас нет. Ребята просто поддерживают форму.
— Насколько мне известно, футболисты "Миная" не заключали контракты с другими клубами, даже легионеры.
— Наши легионеры уехали первый день войны в свои страны и поддерживают форму на родине. Насколько я знаю, кто-то играет за любителей, Матич — во Второй лиге Хорватии, - рассказал Шаран.
Напомним, что на момент остановки турнира "Минай" занимал предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата. Ранее клубы УПЛ проголосовали за досрочное завершения сезона 2021/22.
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