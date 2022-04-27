Шаран: Президент Миная заверил, что команда будет существовать

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал, как обстоит ситуация в закарпатском клубе во время войны.

— Президент "Миная" заверил, что всё будет хорошо и команда будет существовать. Это самое главное. Президент платит минимальную зарплату, делает всё, что может. За это я очень благодарен Валерию Ивановичу (Пересоляку). Большинство ребят разъехалось, с ними поддерживаем контакт в телефонном режиме. Восемь наших футболистов, которые здесь остались, тренируются самостоятельно. С завтрашнего дня они будут заниматься на базе "Миная".

— Под вашим руководством?

— Я просто буду смотреть. Никаких командных тренировок у нас нет. Ребята просто поддерживают форму.

— Насколько мне известно, футболисты "Миная" не заключали контракты с другими клубами, даже легионеры.

— Наши легионеры уехали первый день войны в свои страны и поддерживают форму на родине. Насколько я знаю, кто-то играет за любителей, Матич — во Второй лиге Хорватии, - рассказал Шаран.

Напомним, что на момент остановки турнира "Минай" занимал предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата. Ранее клубы УПЛ проголосовали за досрочное завершения сезона 2021/22.