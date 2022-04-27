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Динамовцы встретились с украинскими беженцами в Дортмунде

Премьер-лига
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Зарядились позитивом и мотивацией

Динамовцы встретились с украинскими беженцами в Дортмунде

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Поединок между дортмундской "Боруссией" и киевским "Динамо", прошедший в рамках благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!" ("Match for Peace! Stop the War!"), подарил массу эмоций зрителям, собравшимся на трибунах стадиона "Сигнал Идуна Парк" и у экранов телевизоров.

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Сами же футболисты зарядились позитивом перед матчем, встретившись с украинскими беженцами, которые приехали под отель, где остановилась динамовская делегация, чтобы провести "бело-синих" на игру.

Вместе с простыми украинцами, которые выехали из родной страны, спасаясь от войны, пообщаться с динамовцами пришли также Генеральный консул Украины в Германии Ирина Шум, а также ее польский коллега Куба Вавжиняк.

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Фото: ФК Динамо Киев
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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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